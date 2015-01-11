В Челябинской области, в том числе и в Озёрске, идёт подготовка к Новому году!

В этом году на иллюминацию в Озерске потратят 1,8 миллиона рублей. Эти средства ранее удалось сэкономить на аукционных процедурах. Иллюминация появится на городских проспектах и улицах.

Новые светодиодные консоли установят на бульваре Гайдара, улице Блюхера от площади Броховича до проспекта Победы, а также вокруг клумбы в начале проспекта Победы. Новые световые фигуры появся в новогоднем городке на проспекте Карла Маркса. Украшение городских улиц пройдет с учетом пожеланий, которые ранее жители округа высказывали в соцсетях.

В этом году для озерчан и жителей поселков откроются четыре ледовых городка. Самый большой расположится на проспекте Карла Маркса в Озерске.

Там установят горку, лабиринт и ледовые фигуры. Также городки построят в Татыше и Метлино, а в Новогорном, помимо фигур и горок, обустроят еще и каток.

Идет подготовка к Новому Году и в учреждениях культуры. В начале декабря в Озерске стартует фестиваль «Снежность» в рамках благотворительной программы «Росток» при поддержке мецената Андрея Комарова. Также подготовка началась и к Рождественской елке губернатора Челябинской области и к новогодним программам для школьников.

Между тем, ледовый городок в центре Челябинска построят к 22 декабря. Темой ледового городка в этом году являются сказы Павла Бажова.

Героями новогодней площадки станут привычные Дед Мороз и Снегурочка, Новогодний трон, а также герои и объекты сказок Огневушка-Поскакушка, Великий Полоз, Золотой Волос, Ермаковы лебеди, Хозяйка Медной горы, Старатели, Данила-мастер, Синюшкин колодец, Таюткино зеркальце, Каменный цветок. Не обойдется и без символа 2024 года — дракона.

На площади Революции построят шесть горок разной высоты: «Гора Малахитовая», «Гора Самоцветная», «Гора Медная», «Каменный ручей», «Ящерки», «Гора Медная». Их возведут по ГОСТу, поэтому они будут соответствовать нормам безопасности. Играть дети смогут в лабиринтах «Цветочная поляна», «Великий Полоз» и «Серебряное копытце». Уже по традиции построят и дом Деда Мороза.

Фото новогоднего Озёрска - Валерий Луценко.

Фото: конкурсная документация / zakupki.gov.ru

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