«Маяк» стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества-2023».

Победу предприятию принесла номинация «Лучшая практика на рабочем месте»: высокому жюри «Маяк» презентовал свой успешный опыт наставничества для студентов, а точнее кардинально новый подход к практической подготовке студентов федерального проекта «Профессионалитет».

– Ежегодно на предприятие трудоустраивается свыше 300 новых работников, – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Ирина Дорогина. – Более половины из них – это выпускники и молодежь до 35 лет. На сегодня взят курс на омоложение коллектива. Однако тут встает дилемма: рынок труда требует новых подходов к обучению специалистов. Образование не успевает за требованиями работодателей, выпускникам не хватает практических навыков. Но и производство зачастую не готово вплотную участвовать в подготовке выпускников, требуется существенный пересмотр взаимодействия между работодателями и образованием. Понимая эти разрывы, в 2021 году при поддержке Госкорпорации «Росатом» ПО «Маяк» вошло в федеральный проект «Профессионалитет» и выступило опорным работодателем для двух озерских кластеров по направлению «Атомная отрасль» – ОзТК и ОТИ НИЯУ МИФИ. Цель – всестороннее участие (в том числе финансовое) в подготовке выпускников под задачи предприятия.

Источник: https://vk.com/mayak_ozersk