Мороз до минус 26 накроет Челябинскую область.

Понижение температуры воздуха до минус 26 градусов ожидается в Челябинской области.
В ближайшие сутки в регионе облачно с прояснением, местами небольшой снег, туманы, гололедно-изморозевые явления (гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, изморозь).
Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 24 ноября минус 16-21, при прояснении – до 26 градусов. Днем в пятницу столбики термометров покажут минус 10-15, в низинах – до 18.
Отметим, на Южном Урале до 20 часов 24 ноября объявлен желтый уровень опасности из-за тумана и гололедных явлений.
https://dostup1.ru/society/Moroz-do-minus-26-nakroet-Chelyabinskuyu-oblast_170636.html