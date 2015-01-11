Информация для жителей посёлка Метлино.

Члены общественного объединения свой юбилей отметили 21 ноября в ДК «Маяк».

Для организации возраст небольшой, однако за этот период она стала надёжным фундаментом и движущей силой для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, а также для продвижения проектов, направленных на реабилитацию и социальную адаптацию этой категории жителей округа. Подробнее