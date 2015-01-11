В Озерском городском музее открывается выставка «Время и звук», посвященная советской бытовой радиотехнике.

Новая музейная экспозиция «Время и звук. Выставка советской бытовой радиотехники» из фондов Озерского городского музея и частных коллекций представляет долгую историю эволюции аудиоаппаратуры – от первых советских патефонов и сетевых радиоприёмников до аппаратуры класса Hi-Fi.

реди экспонатов есть действительно редкие вещи, которые уже не встретишь даже в антикварных лавках. Сотрудники музея надеются, что эти аппараты так же соберут вокруг себя посетителей, как когда-то собирали их бабушек и дедушек. Значительная часть представленной аппаратуры -рабочая и посетители услышат, как звучала музыка в далекие времена.

Особую благодарность музей выражает истинным ценителям раритетных экспонатов, которые любезно поделились своими коллекциями для выставки – Александру Степановичу Шахову, Владимиру Михайловичу Зеленову и Михаилу Александровичу Канову.

Открытие выставки «Время и звук. Выставка советской бытовой радиотехники» состоится в 12:00, в субботу 25 ноября 2023 г.

Выставка будет экспонироваться в Озерском городском музее, расположенном по адресу: проспект Победы, д. 2 с 25 ноября 2023 года по 24 февраля 2024 года.

Музей открыт: понедельник – четверг с 10:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 16:00 часов.

Все справки по телефону музея: 2-80-90.

Информация МКУ "Городской музей".