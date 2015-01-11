Афиша с 27 ноября по 3 декабря 2023 года.

В воскресенье, 26 ноября, челябинская телебашня напомнит горожанам о празднике, который будет отмечаться в этот день, — Дне матери. Сооружение включит праздничную подсветку в виде сердечек и цветов незабудки, сообщили сегодня в пресс-службе областного телерадиопередающего центра. Подробнее
Новая музейная экспозиция «Время и звук. Выставка советской бытовой радиотехники» из фондов Озерского городского музея и частных коллекций представляет долгую историю эволюции аудиоаппаратуры – от первых советских патефонов и сетевых радиоприёмников до аппаратуры класса Hi-Fi. Подробнее
Победу предприятию принесла номинация «Лучшая практика на рабочем месте»: высокому жюри «Маяк» презентовал свой успешный опыт наставничества для студентов, а точнее кардинально новый подход к практической подготовке студентов федерального проекта «Профессионалитет». Подробнее
Большая уральская тропа в скором времени будет не только пешеходной: ее создатели запускают водный маршрут протяженностью около 3,5 тысячи километров. Он пройдет через реки Вижай, Велс, Усьва, Уфа, Сим, Юрюзань, Урал и многие другие — всего через 18 рек, расположенных на территории пяти уральских регионов. Подробнее
Члены общественного объединения свой юбилей отметили 21 ноября в ДК «Маяк».
Для организации возраст небольшой, однако за этот период она стала надёжным фундаментом и движущей силой для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, а также для продвижения проектов, направленных на реабилитацию и социальную адаптацию этой категории жителей округа. Подробнее
Он проходит уже пятый год подряд. Это крупнейший просветительский проект в деле защиты природы. Он направлен на повышение экологической грамотности и популяризации экологических знаний. Принять участие в экодиктанте можно до 26 ноября. Мероприятие проводится в онлайн-формате на портале Экодиктант.рус и офлайн-площадках. Подробнее