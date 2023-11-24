«Уралэнергосбыт» продлил сроки приема показаний в ноябре.

У южноуральцев есть дополнительные 2 дня, чтобы передать показания по коммунальным услугам – по электрической энергии для клиентов «Уралэнергосбыт» и по тепловой энергии для клиентов «УСТЭК-Челябинск».

Решение продлить сроки приема показаний неслучайно. В компании стартовали 2 предновогодние акции, где одним из условий является передача показаний. Те, кто не снимет показания в ноябре и не направит их в компанию, автоматически исключаются из розыгрыша подарков – сертификатов на электроэнергию, 1 ноутбука, 2 планшетов и 5 смартфонов.

До 27 ноября включительно показания принимаются в личном кабинете и приложении «Уралэнергосбыт». В остальных сервисах – до 26 ноября.

«Ноябрь – это исключение из правил. Единственный месяц, когда мы принимаем показания до 27 ноября. Обязательно воспользуйтесь этим окном, если вы не успели передать показания до 25 числа. Показания нужны для точности и прозрачности расчетов. Как только клиент начинает передавать показания, то все становится на свои места и вопросов из категории «Откуда эти суммы?», больше не возникает», - прокомментировал первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Также в компании обращают внимание, если в квартире или доме установлен умный прибор учета, передавать показания не нужно.

Пресс-служба «Уралэнергосбыт»

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ООО «Уралэнергосбыт» – совместное предприятие ПАО «Форвард Энерго» и АО «Энергосбытовая компания «Восток», образованное сторонами на паритетных началах.

В апреле 2019 года ООО «Уралэнергосбыт» выиграло конкурс Министерства энергетики РФ на получение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области. Приказом Минэнерго РФ № 557 от 3.06.2019 г. соответствующий статус присвоен компании с 1 июля 2019 года. ООО «Уралэнергосбыт» осуществляет деятельность гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области, за исключением территории магнитогорского энергоузла.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56348/