В субботу, 25 ноября в Озерском городском музее открылась выставка «Время и звук», в которой собраны раритетные образцы советской (и не только) бытовой радиотехники с 1930-х по начало 2000-х годов - радиоприёмники, проигрыватели и магнитофоны.

Новая музейная экспозиция «Время и звук. Выставка советской бытовой радиотехники» из фондов Озерского городского музея и частных коллекций представляет долгую историю эволюции аудиоаппаратуры – от первых советских патефонов и сетевых радиоприёмников до современной цифровой аппаратуры.

Началась выставка с вручения благодарственных писем А.С. Шахову, В.М. Зеленову и М.А. Канову, чьи экспонаты составили значительную часть новой экспозиции.

Затем состоялся интереснейший рассказ Александра Шахова о формировании его коллекции, которая родилась в юности из увлечения музыкой и об отдельных уникальных экспонатах, ставших украшением экспозиции. Продолжил знакомство с выставкой ее куратор Андрей Теличко, он рассказал об истории звукозаписи, развитии радиотехники и появления тех или иных образцов радиоаппаратуры:

- Среди экспонатов есть действительно редкие вещи, которые уже не встретишь даже в антикварных лавках, а некоторые экземпляры техники, представленные на выставке, поражают своей сохранностью, несмотря на весьма преклонный возраст.

Значительная часть выставленной аппаратуры находится в рабочем состоянии, и первые посетители смогли услышать звуки старых пластинок из шеллака, винила, старые магнитофонные записи и сравнить их с современным цифровым звучанием.

Выставка «Время и звук» будет работать до 24 февраля 2024 года в Озерском городском музее, расположенном по адресу: проспект Победы, д. 2.

Музей открыт: понедельник – четверг с 10:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 16:00 часов.

К.т. 2-80-90.

Фото В.М. Зеленова, В.В. Устюжанина и А.М. Наумова.