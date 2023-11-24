Северный полюс: мечта может стать реальностью!

У озерских школьников в возрасте от 12 до 16 лет есть шанс попасть на атомоход и принять участие в пятой Арктической экспедиции Росатома.

В 2024 году Атомфлоту исполнится 65 лет и организаторы юбилейного рейса «Ледокол знаний - 2024» готовят специальную программу!

Чтобы получить право бесплатно побывать в экспедиции к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы» летом следующего года, юношам и девушкам необходимо проверить свои силы в интеллектуальной битве, она состоится очень скоро.

А для начала приглашаем будущих путешественников зарегистрироваться на платформе Атомариум Homo Science - и ждать старта проекта «Ледокол знаний-2024» https://polus.atom.online/.

То, что мечта может стать реальностью, доказали две прекрасные представительницы Озерского городского округа: в разные годы они совершали поход к Северному полюсу на атомном ледоколе.

2019 год. Анна Гордиенко, старшеклассница лицея № 23, развернула на самой северной точке планеты флаг Озерска, который перед поездкой вручил ей глава округа:

- В тот момент меня переполняли чувства гордости за страну и мой город, восторга и радости. Я оказалась в таком романтичном месте, в которое мечтает попасть каждый. Мы совершили кругосветное путешествие за пару минут, устроили самую северную игру в снежки и просто потрясающий флешмоб с парадом флагов.

2022 год. Евгения Жинкина, педагог по физике и астрономии школы №32:

- Путешествие заняло девять дней. На моей памяти это была самая лучшая организация всего процесса: самого пути, обучения, мастер-классов.

На Северный полюс экспедиция попала 23 июля. За бортом было всего минус два градуса – это оказалось неожиданно. Место для швартовки искали четыре часа, затем высадились и установили флаги. Для участников экспедиции был организован флешмоб: мы совершили самое быстрое кругосветное путешествие - вокруг контрольной точки сделали круг и прошли все меридианы планеты.

Видели белых медведей, которые чувствуют себя там королями территории. Их не пугает ледокол, возле которого они идут максимально близко. Впечатления от того, как он ломает под собой огромные пласты льда, непередаваемые.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/56364/