В центре внимания. Итоги донорской акции #Давайвступай

В субботу, 25 ноября в Озерском городском музее открылась выставка «Время и звук», в которой собраны раритетные образцы советской (и не только) бытовой радиотехники с 1930-х по начало 2000-х годов - радиоприёмники, проигрыватели и магнитофоны. Подробнее
У южноуральцев есть дополнительные 2 дня, чтобы передать показания по коммунальным услугам – по электрической энергии для клиентов «Уралэнергосбыт» и по тепловой энергии для клиентов «УСТЭК-Челябинск». Подробнее
В воскресенье, 26 ноября, челябинская телебашня напомнит горожанам о празднике, который будет отмечаться в этот день, — Дне матери. Сооружение включит праздничную подсветку в виде сердечек и цветов незабудки, сообщили сегодня в пресс-службе областного телерадиопередающего центра. Подробнее
Новая музейная экспозиция «Время и звук. Выставка советской бытовой радиотехники» из фондов Озерского городского музея и частных коллекций представляет долгую историю эволюции аудиоаппаратуры – от первых советских патефонов и сетевых радиоприёмников до аппаратуры класса Hi-Fi. Подробнее
Какие результаты показала донорская акция в Озёрске, кто может стать донором костного мозга и как вступить в этот реестр, рассказывает заведующий отделением переливания крови ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России Александр Кошелев.