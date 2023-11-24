О происшествии в районе первого мыса.

27 ноября 2023 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа в 18:47 поступил звонок с сообщением, что в районе первого мыса кричит человек, тонет, просит о помощи.

В 18:53 на место вызова выехала дежурная смена спасателей.

Были поставлены в известность все службы экстренного реагирования округа и дежурный морского отряда.

В результате совместных поисков (службы 01, 02, 03, спасатели, морской отряд, очевидцы) 18.58 был обнаружен пострадавший (озерчанин, 1978 г.р.) в камышах между первым и вторым мысом. Пострадавший провалился под лед примерно в 100 м от берега, смог выбраться самостоятельно на лед и проползти примерно 70 м в сторону берега, где и был обнаружен.

Спасатели совместно с пожарными транспортировали пострадавшего на берег и передали медикам.

В приемном покое у пострадавшего констатировали переохлаждение, оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

В течение этой недели в ЕДДС неоднократно поступали звонки от очевидцев о том, что на льду водоемов находятся дети.

Напоминаем, что лед на водоемах округа непрочен

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