Почта России напомнила точный адрес Деда Мороза.

Почтовые отделения Челябинской области начали получать письма, адресованные Деду Морозу, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

«Опустить письмо новогоднему волшебнику можно в любой почтовый ящик, даже без адреса. Если ребенок просто напишет на конверте „Деду Морозу“, послание все равно будет отослано прямиком в вотчину зимнего волшебника. Главное — не забыть наклеить марки. А чтобы волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес с индексом»,

— замечают на почте.

Между тем, точный адрес Деда Мороза выглядит так: 162390, Вологодская область, Великий Устюг, Деду Морозу.

Также можно отправить письмо полярному коллеге Деда Мороза, которого зовут Ямал Ири. Его почтовый адрес: 629007, ЯНАО, Салехард, ул. Республики, дом 5, Ямал Ири.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pochta-rossii-napomnila-tochnyy-adres-deda-moroza/