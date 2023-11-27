Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 29.11.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня среда, 29 ноября 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: - 2 ° С

• атмосферное давление 739 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 98 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 5 ДТП, 1 с пострадавшим.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения:

Дзержинского 32-4п с 9 до окончания работ

Дзержинского 56-3п с 9 до 12 час

Гайдара 24-7,8п-ды, Гайдара 9-2п с 9 до 13 час

Луначарского 23-8п с 9 до 14 час

2 В сетях электроснабжения:

п. Н.Теча с 9 до 17 час

Калинина 6А с 10 до 12 час

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Ермолаева 15,17,19,20,20б,21,22,23,24 с 8 до окончания

Дзержинского 32-4п с 9 до окончания

Дзержинского 56-3п с 9 до 12 час

Гайдара 11-1 п, Дзержинского 55-3п, Гайдара 24-7,8п-ды, Гайдара 9-2п с 9 до 13 час

Луначарского 23-8п с 9 до 14 час

Вниманию озерчан!

29 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, переходящего в мокрый снег, гололедно-изморозевые явления (изморозь, налипание мокрого снега на провода, гололедица, местами сильная).

Вниманию родителей!

Внимательно следите за детьми, если вблизи вашего проживания есть водоём. Объясняйте детям об опасности игр на льду. Будьте бдительны, не рискуйте самым дорогим - здоровьем и жизнью! Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «112».

Вниманию жителей округа!

Будьте осторожны – на улицах гололедица. Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Уважаемые пешеходы!

Переходите проезжую часть в строго обозначенных местах, дождавшись разрешающего сигнала светофора и полной остановки транспортного средства.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

За истекшие сутки на территории Озерского городского округа лесных пожаров не зарегистрировано.

Действующих лесных пожаров нет.

За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались.

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 29 ноября 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачная погода, осадки в виде дождя, переохлажденного дождя, переходящего в мокрый снег, снег, ночью небольшие, местами умеренные, в горах до сильных, днём умеренные, на северо-востоке небольшие, местами сильные. В отдельных районах туманы, гололедно-изморозевые явления (изморозь, гололед, налипание мокрого снега на провода, гололедица, местами сильная). Ветер восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, днем отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью минус 1-6°, днём от плюс 1° до минус 4°.

НЯ: 29 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, переходящего в мокрый снег, гололедно-изморозевые явления (изморозь, налипание мокрого снега на провода, гололедица, местами сильная).

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: На реках области идет ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда, появление заберегов. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах.

4. ЖКХ: Прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики в связи с изношенностью инженерных сетей и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 1-2 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

8. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 165 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/56381/