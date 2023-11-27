О региональном проекте «Почта доверия».

На территории Озерского городского округа сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические встречи с учащимися, а также с их родителями.

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних принимают участие в родительских собраниях общеобразовательных организаций, где призывают к созданию доверительных отношений с подростками, больше времени уделять детям, интересоваться их жизнью и окружением.

В помощь сотрудникам полиции на территории Челябинской области начал свою работу региональный проект «Почта доверия», который позволяет школьникам анонимно получить консультацию психолога.

Целью проекта является создание условий для беспрепятственного и конфиденциального обращения обучающихся по вопросам, связанным с совершенствованием учебно-воспитательного процесса, предоставлением возможности учащимся заявить о волнующей проблеме и получить квалифицированную психологическую помощь и поддержку.

Чтобы обратиться за анонимной помощью, учащиеся могут пользоваться «Ящиками доверия», которые устанавливаются в школах, либо электронным сервисом «Почта-доверия.рф».