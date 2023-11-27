Об ухудшении погодных условий 30-го ноября.

В субботу, 25 ноября в Озерском городском музее открылась выставка «Время и звук», в которой собраны раритетные образцы советской (и не только) бытовой радиотехники с 1930-х по начало 2000-х годов - радиоприёмники, проигрыватели и магнитофоны. Подробнее