Об ухудшении погодных условий 30-го ноября.

29 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, переходящего в мокрый снег, гололедно-изморозевые явления (изморозь, налипание мокрого снега на провода, гололедица, местами сильная). Подробнее
В субботу, 25 ноября в Озерском городском музее открылась выставка «Время и звук», в которой собраны раритетные образцы советской (и не только) бытовой радиотехники с 1930-х по начало 2000-х годов - радиоприёмники, проигрыватели и магнитофоны. Подробнее
У южноуральцев есть дополнительные 2 дня, чтобы передать показания по коммунальным услугам – по электрической энергии для клиентов «Уралэнергосбыт» и по тепловой энергии для клиентов «УСТЭК-Челябинск». Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 30 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, метели, в восточных районах гололедно-изморозевые явления.