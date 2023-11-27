На озере в Челябинской области под лед ушел табун лошадей.

На озере Кожакуль в Челябинской области утонул табун лошадей.

Сообщается, что все произошло в поселке Метлино.

«Утром 29 ноября на пункт связи специальной пожарно-спасательной части № 6 специального управления ФПС № 1 МЧС России поступило сообщение, что на озере Кожакуль тонут лошади. Самостоятельно выбраться из ледовой ловушки обессилевшие животные не могли», – прокомментировали в администрации.

С помощью цепных бензопил, ломов и топоров спасателям пришлось прорубить во льду тропу длиной более 150 метров, по которой вывели лошадей на берег.

«Три лошади к началу операции были уже мертвы, четвертая погибла во время транспортировки, это произошло из-за переохлаждения. Две лошади спасены. Их передали хозяину, который находился на берегу», – следует из комментария.

https://dostup1.ru/accident/Na-ozere-v-Chelyabinskoy-oblasti-pod-led-ushel-tabun-loshadey_170871.html