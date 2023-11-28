Юбилейный ХХ детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» откроется в Озерске.

ХХ детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» пройдет в Озерске с 1 по 4 декабря по инициативе и при поддержке мецената, почетного гражданина Озерского городского округа Андрея Комарова.

Цель фестиваля — приобщить к миру искусства и вдохновить детей из социально незащищенных семей, детских домов и реабилитационных центров.

С каждым годом фестиваль «Снежность» становится все более масштабным событием. За время существования в нем приняли участие более 200 тысяч детей и 80 ведущих детских театров и творческих объединений со всей страны.

В этом году фестиваль «Снежность» пройдет в 8 городах: Челябинске, Озерске, Екатеринбурге, Первоуральске, Альметьевске, Ижевске, Петропавловске-Камчатском и, впервые, в Великом Новгороде.

Как и в прошлые годы, в рамках фестиваля будут реализованы несколько направлений: основная, параллельная и инклюзивная программы.

Фестивальная афиша 2023 года в Озерске включает спектакли Тверского театра юного зрителя, «Театрального проекта 27» (г. Санкт-Петербург), «Школы современной пьесы» (г. Москва). Крупнейший театр кукол России С.Образцова даст спектакли в Озерском театре кукол. Это знаковое событие для города - ведь именно Сергей Образцов заложил традиции и современные тенденции театра «Золотой петушок», а также предоставил кукол для его первого в репертуаре спектакля «Конек-Горбунок» в 1952 году.

В рамках фестиваля «Снежность» пройдут творческие встречи и мастер-классы с преподавателями и артистами театральных коллективов. Лауреат международных конкурсов Ева Геворгян выступит с сольным концертом на сцене Акустического филармонического зала Детской музыкальной школы № 1. Традиционно среди зрителей пройдут розыгрыши книг ведущих детских издательств.

Еще одна важная гуманитарная миссия фестиваля — инклюзия детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках инклюзивной лаборатории, которая пройдет в этом году в Альметьевском театре драмы, примет участие Дмитрий Ерохин, главный режиссер Озерского театра кукол «Золотой петушок» и руководитель инклюзивной студии «Мир на ладошке»).

Также в Альметьевске пройдет показ инклюзивного спектакля «Время добрых дел» с участием особенных детей, премьера которого состоялась в прошлом году на фестивале «Снежность».

Специально к юбилею детского благотворительного театрального фестиваля создан фильм- история о «Снежности» и героях фестиваля «20 лет с нежностью», который вы можете посмотреть на Видеоканале Озерска: 1 декабря в 19.30, 2 декабря в 11.30 и 4 декабря в 19.30.

Более подробно с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте www.snegnost.ru.

СПРАВКА:

Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» – масштабный социально-благотворительный проект, который реализуется для социально незащищенных детей и подростков на Урале, в Республике Татарстан, Удмуртской Республике и Дальнем Востоке. Основан в 2003 году предпринимателями и меценатами Андреем Комаровым и Александром Федоровым. В 2021 году Александра Анатольевича не стало, но память о нем живет, в том числе, благодаря таким проектам, как театральный благотворительный фестиваль «Снежность». Фестиваль признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность».

Формируя репертуар «Снежности», организаторы тщательно отбирают постановки для каждой из возрастных групп. В программу фестиваля также включены адаптированные спектакли для детей из детских домов, интернатов, детей с особенностями развития. На фестивале ежегодно заняты более 100 волонтеров, которые помогают гостям почувствовать атмосферу театрального праздника. Традиционно юные зрители фестиваля получают памятные подарки.

Специально к 20-ому юбилею «Снежности» композиторы Андрей Поляков, Александр Козловский и поэт Вениамин Борисов написали гимн, который в исполнении актрисы театра и кино Марии Милешкиной и учащихся Детской школы вокального искусства при Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М.И. Глинки будет звучать перед каждым спектаклем.

Андрей Комаров - предприниматель, меценат, председатель Попечительского Совета Челябинского государственного театра оперы и балета, лауреат премии «Меценат года» имени С. Мамонтова, учрежденной Московской государственной консерваторией имени Петра Ильича Чайковского.

Андрей Комаров ведет масштабную социально-благотворительную деятельность в сфере культуры, образования и просвещения. В фокусе его внимания – поддержка театрального и музыкального искусств, раскрытие и развитие творческого потенциала детей и подростков.

Более 5 лет возглавляет Попечительский совет Челябинского государственного академического театра опера и балета им. Глинки, содействуя развитию творческих проектов и укреплению его материально-технической базы. По инициативе мецената создана Детская школа вокального искусства. Более 60-ти ее воспитанников бесплатно обучаются вокалу, хореографии и актерскому мастерству и заняты в репертуарных спектаклях театра. Значительный вклад Андрей Комаров вносит в культуру и образование родного города Озерска Челябинской области. В рамках инициированного им проекта реконструкции Детской музыкальной школы №1, в которой обучается более 500 детей, в городе открыт акустический филармонический зал. Заботясь о духовно-нравственном возрождении Озерска, Андрей Комаров выступил с инициативой строительства первого в городе православного храма. Более 5 лет он реализует в Озерске духовно-просветительскую программу «Росток», направленную на духовное и культурное развитие подрастающего поколения, формирование важнейших качеств человеческой личности. Ежегодно в мероприятиях программы «Росток» принимают участие более 500 ребят, в том числе дети с ОВЗ.

Материал предоставлен пресс-службой фестиваля «Снежность».