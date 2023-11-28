Гидрометцентр России: Сильные снегопады вернутся на Урал 2 и 3 декабря.

По информации Гидрометцентра России, сильные снегопады вернутся на Урал 2 и 3 декабря.

Синоптики говорят, что активные циклоны и атмосферные фронты перемещаются через южные районы Урала и Сибири в восточном направлении.

«С 1 по 4 декабря в южной половине Уральского региона и Сибири прогнозируются снег, мокрый снег, местами – сильный, в отдельных районах будут наблюдаться гололедные явления, местами – метели с порывистым ветром до 15-20 м/с, 3-4 декабря на юге Сибири – до 20-25 м/с», – сообщается на сайте организации.

В северной половине Урала и Сибири, с усилением влияния арктического антициклона, установится морозная погода с температурой воздуха на 3-6 градусов ниже средних многолетних значений, местами пройдет небольшой снег, на севере Таймыра – метели при ветре в порывах до 17-22 м/с.

Как следует из прогноза важнейших гидрометеорологических явлений, в Челябинской области 1 декабря – гололедно-изморозевые явления, 2 декабря мокрый снег, 2-3 декабря также сильный снег.

https://dostup1.ru/society/Gidromettsentr-Rossii-Silnye-snegopady-vernutsya-na-Ural-2-i-3-dekabrya_170951.html