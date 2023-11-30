Афиша с 4 по 10 декабря 2023 года.

Месяц остается до одного из главных праздников страны — Нового года, однако соответствующее настроение есть не у всех. Почему же перед таким волшебным периодом мы часто сталкиваемся с удрученным состоянием? Подробнее
ХХ детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» пройдет в Озерске с 1 по 4 декабря по инициативе и при поддержке мецената, почетного гражданина Озерского городского округа Андрея Комарова. Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 30 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, метели, в восточных районах гололедно-изморозевые явления. Подробнее