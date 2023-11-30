На Урал идет аномальный холод: синоптики прогнозируют до минус 37 градусов.

На Урал идет аномальный холод: метеорологи прогнозируют до минус 37 градусов.

По словам главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Шепоренко, в ближайшие дни, 2-6 декабря, через Урал пройдут два циклона.

«Ожидаются снегопады, высота снежного покрова повысится на 10-20 см. В южной половине Свердловской области пока умеренно морозно, но со значительными межсуточными колебаниями температуры воздуха: ночью от минус 10-13 до минус 18-23 к концу периода, днем от минус 5-10 завтра и 5 декабря и до минус 15-20 градусов 6 декабря. На севере области мороз будет крепче: ночью минус 22-27, днем 20-25 градусов», – комментирует Шепоренко.

Студеный материковый воздух, скопившийся на севере Сибири, под влиянием северо-восточных ветров постепенно будет продвигаться на запад, к Уралу, на освободившиеся после ухода циклонов территории.

«С 6-7 декабря в Свердловской области, Пермском крае, в Курганской области, на севере Челябинской области с большой вероятностью можно ожидать аномально холодную погоду при температуре воздуха ниже климатической нормы на 9-15 градусов. В Свердловской области 7-10 декабря температура, по предварительному прогнозу, ночью минус 27-32, на севере – до 37, днем будет минус 21-26, местами – 32. Осадков в этот период не ожидается», – добавила специалист.

Ранее сообщалось, что в Челябинской также с 6 декабря ожидается выраженное понижение температуры воздуха на продолжительный период: так, 7-10 декабря днем будет минимум минус 21-26, ночью – минус 25-29 градусов.

https://dostup1.ru/society/Na-Uralidet-anomalnyy-holod-sinoptiki-prognoziruyut-do-minus-37-gradusov_170992.html