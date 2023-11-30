Житель Озерска перечислил мошенникам более 3 млн рублей под угрозой лишения свободы.

В Озерске мошенники выманили у местного жителя более 3 миллионов рублей. Жертвой аферистов стал 49-летний местный житель.

В полиции мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся представителем финансовой организации, предложил пройти соцопрос, а после полученных ответов заявил, что на озерчанина кто-то пытается оформить кредиты, а чтобы их отменить, ему предложили взять «встречные» кредиты и перевести их на «безопасные счета». При отказе сотрудничать мужчине пригрозили лишением свободы.

Он оформил два кредита на общую сумму 2 миллиона рублей, которые перевел с помощью установленного приложения через банкомат на продиктованный номер счета.

Поняв, что потерпевший легко поддается внушению, мошенники позвонили ему вновь и сообщили, что на этот раз злоумышленники пытаются взять кредит с залогом личного автомобиля, поэтому по указанию злоумышленников мужчина попытался оформить третий кредит с такими же условиями, но получил отказ от банка. Тогда мошенники убедили его продать автомобиль с помощью подобранного ими сервиса, пояснив, что после задержания преступников автомобиль будет возвращен. Мужчина продал машину, а полученные с продажи 1,2 миллиона рублей перевел на продиктованный счет.

Мужчина догадался, что стал жертвой обмана после того, как злоумышленники перестали выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона 200 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 (Мошенничество).

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют:

не доверяйте незнакомым лицам, не выполняйте их указания, не переводите денежные средства по неизвестным вам реквизитам;

необходимо помнить, что сотрудники банков или правоохранительных органов не звонят на мессенджеры, не высылают фотографии документов в переписке;

сотрудник банка никогда не попросит вас оформить кредит для якобы предотвращения мошеннических действий, перевести деньги на «безопасный» или «резервный» счета, не спросит сведения по карте: смс-пароли, CVC код, указанный на обороте банковской карты и т.д.

Если Вам звонят и говорят, что ваши сбережения в опасности – положите трубку. Продолжив разговор, вы рискуете стать очередной жертвой аферистов.