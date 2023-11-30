В Озерске водитель, не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение со встречным автомобилем.

30 ноября 2023 года, в 10 часов 05 минут, в г.Озерск Челябинской области, на шоссе Озерское – 19, водитель, управляя автомобилем Лада Нива, не выбрал безопасной скорости движения и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем марки Вольво ФМ Трек. Транспортные средства технически повреждены.

Госавтоинспекция напоминает, что нарушение скоростного режима приводит к потере контроля над управлением транспортного средства.

Водитель всегда обязан выбирать скорость, с учетом состояния погодных и дорожных условий, соблюдать установленный на участке дороги скоростной режим, и быть готовым к принятию мер для полной остановки транспортного средства, в случае возникновения опасности.