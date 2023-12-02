Федеральные трассы М-5 и А-310 в Челябинской области частично закрыты из-за снегопада.

Сообщается, что ориентировочно до 15 часов по местному времени 4 декабря ограничено движение на участке ФАД М-5 «Урал» с 1548 по 1779 километр, от Миасса до границы с Башкирией, а также с 16 по 146 километр ФАД А-310 Челябинск – Троицк – граница с республикой Казахстан.

Ограничение распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные и легковые такси, транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных или крупногабаритных грузов.

Уточняется, что в отдельных районах Челябинской области идет снег, мокрый снег, наблюдаются ограничение видимости, метели, порывы ветра до 17 м/с, гололедные явления.

Время окончания ограничения движения может быть изменено, если сохранятся неблагоприятные погодные условия.

https://dostup1.ru/society/Federalnye-trassy-M-5-i-A-310-v-Chelyabinskoy-oblasti-chastichno-zakryty-iz-za-snegopada_171052.html