Озёрск спортивный: плавание и бокс.

Традиционный муниципальный этап конкурса проводился в округе с 7 по 24 ноября. 1 декабря девять участниц вышли на сцену Дворца творчества детей и молодёжи для поздравления и подведения итогов. Подробнее
Сообщается, что ориентировочно до 15 часов по местному времени 4 декабря ограничено движение на участке ФАД М-5 «Урал» с 1548 по 1779 километр, от Миасса до границы с Башкирией, а также с 16 по 146 километр ФАД А-310 Челябинск – Троицк – граница с республикой Казахстан. Подробнее
Вот и наступил последний месяц 2023 года. Он, кстати, будет богат на нововведения: в декабре заработает новая система отслеживания движения мусора, хостинговые компании будут привлекать к разыскной деятельности, некоторым иностранцам станет проще получить российское гражданство — и многие другие. А отдельным категориям пенсионеров повысят пенсии. Подробнее
30 ноября 2023 года, в 10 часов 05 минут, в г.Озерск Челябинской области, на шоссе Озерское – 19, водитель, управляя автомобилем Лада Нива, не выбрал безопасной скорости движения и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем марки Вольво ФМ Трек. Подробнее
Месяц остается до одного из главных праздников страны — Нового года, однако соответствующее настроение есть не у всех. Почему же перед таким волшебным периодом мы часто сталкиваемся с удрученным состоянием? Подробнее