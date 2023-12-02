В центре внимания: фестиваль «Снежность» и уборка улично-дорожной сети.

Сообщается, что ориентировочно до 15 часов по местному времени 4 декабря ограничено движение на участке ФАД М-5 «Урал» с 1548 по 1779 километр, от Миасса до границы с Башкирией, а также с 16 по 146 километр ФАД А-310 Челябинск – Троицк – граница с республикой Казахстан. Подробнее