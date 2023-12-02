В Озерске названы победители муниципального этапа конкурса «Педагог года-2023».

Традиционный муниципальный этап конкурса проводился в округе с 7 по 24 ноября. 1 декабря девять участниц вышли на сцену Дворца творчества детей и молодёжи для поздравления и подведения итогов.

Конкурс проходит ежегодно с целью повышения престижа и статуса педагогических работников, качества обучения и воспитания в образовательных организациях. В 2023 году конкурс проводился по трем номинациям: «Педагогический дебют в дошкольном образовании», «Педагогический дебют для педагогов общеобразовательных организаций», «Самый классный классный». Конкурс поддерживают администрация округа, ФГУП «ПО «Маяк» и многочисленные социальные партнёры

В ходе муниципального этапа девять педагогов из дошкольных и общеобразовательных организаций достойно прошли конкурсные испытания, продемонстрировали нестандартность педагогических подходов, образность, логичность, глубину мышления и другие качества, необходимые современному учителю.

Руководители образовательных организаций, коллеги конкурсантов, их родные и близкие на протяжении всего конкурсного марафона горячо болели за них и оказывали поддержку. 1 декабря все они собрались в большом зале ДТДиМ на торжественном подведении итогов мероприятия.

В этот вечер всех собравшихся со сцены приветствовали глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и исполняющий обязанности начальника Управления образования Оксана Втехина.

– Сегодня мы с вами подводим итоги очень важного конкурса. «Педагог года» в округе проводится более пятнадцати раз, он стал хорошей традицией. Все, кто сегодня стоит на сцене, уже являются победительницами! Вы преодолели себя, вы развиваетесь и тем самым меняете пространство вокруг себя. И это самое важное, поскольку процесс обучения заключается в том, чтобы дети становились лучше, развиваясь каждый день. Я желаю всем хорошего праздничного настроения, успехов и дальнейших побед, – обратился к педагогическому сообществу Евгений Щербаков.

Оксана Втехина поблагодарила всех, кто помогал в организации и проведении конкурса, особо отметила смелость самих конкурсанток, которые достойно представили свои образовательные организации:

– Вы показали своё мастерство, желание добиться новых высот в своей профессиональной деятельности. Конкурсные испытания из года в год дарят нам новые открытия, новые возможности и знакомства, позволяют делиться опытом друг с другом, выработать новые практики. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом, каждый день искать в своей работе новую изюминку, но самое главное, оставайтесь верными своей профессии, поскольку педагог – это непросто работа, это миссия служения детям. Спасибо вам и удачи!

Всем конкурсантам были вручены спонсорские подарки и цветы за результативные показатели в различных номинациях.

Победителями конкурса стали:

Карасева Мария Сергеевна, учитель-логопед детского сада №58 в номинации «Педагогический дебют в дошкольном образовании»;

Брошевицкая Полина Дмитриевна, учитель биологии лицея №23 в номинации «Педагогический дебют для педагогов общеобразовательных организаций»;

Алекина Татьяна Александровна, учитель-дефектолог, классный руководитель 8 класса школы №36 в номинации «Самый классный классный».

Лучшим педагогам 2023 года были вручены дипломы победителей и сертификаты на денежное поощрение.

Фото Александра Абросимова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/56434/