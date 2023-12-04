Озерские волейболисты сделали золотой дубль на областных соревнованиях.

2 декабря в спортивном зале стадиона «Металлург» г. Кыштыма прошёл заключительный, девятый, вид соревнований по волейболу 12-ой Спартакиады ветеранов труда и спорта (пенсионеров) Челябинской области.

Обе озерские команды выступили отлично.

Наша женская команда в составе: Воропаева Надежда (капитан команды), Балабанова Людмила, Зырянова Елена, Плясунова Светлана, Вихляева Людмила, Захарова Маргарита, Москаленко Ольга, Шмакова Людмила, Ченцова Светлана, Шошина Ирина, представитель команды Корнеев Алексей, в острой борьбе стала чемпионом во 2-й группе (городские округа с населением до 100 тыс. человек). Хозяйки турнира заняли 2 место, спортсменки из Чебаркуля – 3 место.

Мужская команда в составе: Аллин Владимир (капитан команды), Горшков Евгений, Чернецов Олег, Вишняков Вадим, Кочерев Андрей, Костромин Сергей, Оглоблин Олег, Доронин Владимир, Емельянов Юрий, Цыпышев Алексей, представитель команды Механов Алексей, в острой борьбе, не проиграв ни одной игры, заняла 1 место. 2 место - у команды Снежинска, 3 место - у волейболистов Трёхгорного.

Впереди подсчёт очков в общекомандном зачёте, но, по предварительным данным, по итогам 10-ти видов спорта, наши ветераны находятся с минимальным отставанием на 2-ом месте (после пятилетнего чемпионства). Дождёмся официальных результатов, которые будут на следующей неделе.

Всем ветеранам, принимавшим участие в прошедшей Спартакиаде, представителям команд, организаторам, которые оформляли документацию, хочется выразить благодарность и пожелать дальнейших спортивных успехов и главное – здоровья.

Информация главной судейской коллегии Спартакиады «Здоровье».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56432/