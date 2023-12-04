Озёрск творческий. Выставка «Магия акварели» Виктора Наумчака.

2 декабря в спортивном зале стадиона «Металлург» г. Кыштыма прошёл заключительный, девятый, вид соревнований по волейболу 12-ой Спартакиады ветеранов труда и спорта (пенсионеров) Челябинской области. Подробнее
Традиционный муниципальный этап конкурса проводился в округе с 7 по 24 ноября. 1 декабря девять участниц вышли на сцену Дворца творчества детей и молодёжи для поздравления и подведения итогов. Подробнее
Сообщается, что ориентировочно до 15 часов по местному времени 4 декабря ограничено движение на участке ФАД М-5 «Урал» с 1548 по 1779 километр, от Миасса до границы с Башкирией, а также с 16 по 146 километр ФАД А-310 Челябинск – Троицк – граница с республикой Казахстан. Подробнее