В России зафиксированы новые схемы мошенничества: раскрываем уловки аферистов.

В России зафиксированы новые схемы мошенничества!

Так, МВД России предупреждает, что аферисты через рассылку в мессенджерах предлагают принять участие в розыгрыше билетов на различные мероприятия, в том числе на Кремлевскую елку.

«Для участия в розыгрыше злоумышленники предлагают перейти по специальной ссылке для составления заявки, которая приводит на фишинговый сайт, где предлагается ввести персональные и платежные данные якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша», – комментирую в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Там настоятельно рекомендуют отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных и платежную информацию.

Роскомнадзор, в свою очередь, сообщил о второй схеме. Мошенники используют фальшивые письма, которые рассылаются якобы от Комитета информационной и правовой безопасности при ведомстве. Такого комитета не существует, подчеркнули в ведомстве.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-zafixirovany-novye-shemy-moshennichestva-raskryvaem-ulovki-aferistov_171189.html