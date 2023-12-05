Ночью 8 декабря столбики термометров на Южном Урале опустятся ниже 40 градусов.

«С 8 по 11 декабря в большинстве районов Челябинской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более», – предупреждают специалисты регионального ЦГМС.

Кроме того, уточняется, что ночью 8 декабря в отдельных районах установится сильный мороз с минимальной температурой воздуха до минус 40 и ниже.

ГУ МЧС ранее сообщало, что в превентивных целях ведомство привело в готовность мобильные пункты обогрева и городки жизнеобеспечения.

Спасатели советуют не выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа. «Важно держать в тепле ноги – здесь помогут теплые стельки и шерстяные носки. Откажитесь от металлических украшений», – говорится в рекомендациях.

В случае появления ощущения замерзания спасатели советуют активно двигаться: тереть руки друг о дружку, стучать ногами, шевелить пальцами ног, прыгать, делать круговые движения руками.

Кроме того, в морозы необходимо отказаться от алкоголя, дающего лишь иллюзию согревания, а также от курения, которое ослабляет циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми.

«Перед тем, как надолго отправляться на улицу, нужно как следует поесть. Энергия понадобится организму для борьбы с холодом», – говорят специалисты.

Также рекомендуется воздержаться от поездок за пределы города и использования кустарных электрообогревателей.

Автомобилистам экстренная служба рекомендует соблюдать ПДД и иметь с собой ряд предметов: заряженный телефон, запас топлива, теплые вещи, буксировочный трос и инструменты для ремонта.

https://dostup1.ru/society/Nochyu-8-dekabrya-stolbiki-termometrov-na-Yuzhnom-Urale-opustyatsya-nizhe-40-gradusov_171200.html