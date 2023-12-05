На период аномальных холодов Текслер создал специальный штаб по работе ЖКХ.

На период аномальных холодов губернатор Челябинской области Алексей Текслер создал специальный штаб по организации работы жилищно-коммунального хозяйства.

Сообщается, что его цель – оперативный мониторинг, недопущение нарушения гидравлических режимов и стабильного обеспечения населения и предприятий теплом.

Спецштаб будет действовать на базе министерства строительства и инфраструктуры региона.

«Специалистами отдела мониторинга аварийных ситуаций в круглосуточном режиме осуществляется контроль за устранением возможных аварий и инцидентов на сетях инженерной инфраструктуры», – прокомментировали в пресс-службе главы региона.

Там добавили, что работает прямой телефон штаба, куда южноуральцы могут обратиться: 8 (982) 300-13-67.

Пик арктического вторжения в Челябинской области придется на 8 декабря, а аномальные морозы сохранятся до 11 декабря.

https://dostup1.ru/society/Na-period-anomalnyh-holodov-Texler-sozdalspetsialnyy-shtab-po-rabote-ZhKH_171208.html