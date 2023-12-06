Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 08.12.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня пятница, 8 декабря 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 37°С

• атмосферное давление 761 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 71 %

• ветра нет.

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения: К Маркса 32-11п с 9 до 12 час

2 В сетях электроснабжения отключений нет.

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: К Маркса 32-11п с 9 до 12 час

Вниманию родителей и учащихся!

В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия:

- с 1 по 11 классы включительно во всех школах округа,

Подробную информацию можно узнать на официальных сайтах Озерского городского округа и Управления образования.

Вниманию озерчан!

С 8 по 11 декабря в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-холодная, в отдельных районах ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха до минус 40° и ниже.

Уважаемые пешеходы!

Переходите проезжую часть в строго обозначенных местах, дождавшись разрешающего сигнала светофора и полной остановки транспортного средства.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/56512/