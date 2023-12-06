Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 08.12.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
Сегодня пятница, 8 декабря 2023 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 37°С
• атмосферное давление 761 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 71 %
• ветра нет.
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения. Адреса. Время отключения.
1 В сетях холодного водоснабжения: К Маркса 32-11п с 9 до 12 час
2 В сетях электроснабжения отключений нет.
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: К Маркса 32-11п с 9 до 12 час
Вниманию родителей и учащихся!
В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия:
- с 1 по 11 классы включительно во всех школах округа,
Подробную информацию можно узнать на официальных сайтах Озерского городского округа и Управления образования.
Вниманию озерчан!
С 8 по 11 декабря в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-холодная, в отдельных районах ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха до минус 40° и ниже.
Уважаемые пешеходы!
Переходите проезжую часть в строго обозначенных местах, дождавшись разрешающего сигнала светофора и полной остановки транспортного средства.