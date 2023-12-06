В Челябинской области объявлен карантин по гриппу, ОРВИ и COVID-19.

В Челябинской области объявлен карантин по ОРВИ, гриппу и COVID-19 – соответствующее распоряжение подписал главный государственный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

Карантин будет действовать в медицинских организациях и учреждениях социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием.

Причиной ввода экстренных мер стал «значительный прирост заболеваемости ОРВИ за 48-ю неделю 2023 года, увеличение регистрации случаев лабораторно подтвержденного гриппа и COVID-19».

План мероприятий предусматривает приостановку учебного процесса либо переход на электронную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий для классов в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20% и более детей – на срок не менее 7 дней. Кроме того, традиционно будет введен запрет на посещение родственниками пациентов, находящихся на стационарном лечении.

«Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной зашиты населения с круглосуточным пребыванием граждан по гриппу с 7 декабря 2023 года и до особого распоряжения», – говорится в документе.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-obyavlen-karantin-po-grippu-ORVI-i-COVID-19_171230.html