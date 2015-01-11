Синоптики: 9 и 10 декабря в Челябинской области сохранятся морозы до минус 40 и ниже.

«9-11 декабря в большинстве районов сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Кроме того, 9-10 декабря местами будет сильный мороз – минимальная температура воздуха до минус 40 и ниже», – сообщается на сайте местного ЦГМС.

Отметим, на Урале в эти дни аномалия температуры составляет 13-20 градусов.

«Ожидается, что холодный антициклон 10 декабря пополнится еще одной порцией ультраполярного воздуха. Наиболее низкая температура предполагается в ночь на 11 декабря на севере и востоке Свердловской области – минус 33-38, в низинах – до 45. Суровая морозная погода с небольшими колебаниями температуры (плюс-минус 5 градусов) сохранится до 12 декабря. В последующие дни температура воздуха начнет понемногу повышаться, к середине месяца будет отставать от нормы всего лишь на 3-5 градусов. Существенных осадков пока не ожидается», – прокомментировала главный синоптик УУГМС Галина Шепоренко.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-9-i-10-dekabrya-v-Chelyabinskoy-oblasti-sohranyatsya-morozy-do-minus-40-i-nizhe_171259.html