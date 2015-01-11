Озёрск творческий. «Озёрская Битломания».

Пожалуй, нет ни одного человека, который бы не знал, не слышал группу "The Beatles". Даже спустя десятилетия под песни ливерпульской четвёрки танцуют, их знают наизусть и создают свои собственные кавер-версии.

В нашем городе ежегодно проходит "Озёрская Битломания" - рок-фестиваль, где можно услышать каверы на песни "The Beatles" от озёрских групп и исполнителей. Многие годы бессменным ведущим фестиваля был Владимир Зырянов, сам являвшийся поклонником талантливых англичан и большим другом озёрских музыкантов. Также стоит отметить, что история создания "Озёрской Битломании" гораздо более глубже, чем может показаться зрителю...