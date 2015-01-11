До 300 тыс. штрафа может грозить южноуральцам за вырубку елей.

Южноуральцев предупредили, что за незаконную рубку новогодних деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Для граждан размер административных штрафов составит от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей. Помимо штрафа, нарушитель будет обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду.

«Если сумма составит 5 тыс. рублей и более, то это влечет за собой уголовную ответственность. Максимальное наказание по данной статье – до шести лет лишения свободы», – добавили в ведомстве.

Если при совершении незаконной рубки применялись механизмы, автомототранспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, то размеры административных штрафов увеличиваются, а использованные орудия и срубленные деревья конфискуются.

https://dostup1.ru/society/Do-300-tys-shtrafa-mozhet-grozit-yuzhnouraltsam-za-vyrubku-eley_171280.html