Челябинская область вошла в топ-10 Зелёного рейтинга России.

Челябинская область стала одним из лидером Зелёного рейтинга 2023 года: регион вошёл в топ-10 и расположился на восьмом месте. Первое место, конечно, заняла Москва, а на втором оказалась Тульская область. Третьими стали нижегородцы.

Челябинская область стала одним из лидером Зелёного рейтинга 2023 года: регион вошёл в топ-10 и расположился на восьмом месте. Первое место, конечно, заняла Москва, а на втором оказалась Тульская область. Третьими стали нижегородцы. Жюри оценивали регионы по восьми критериям. Например, смотрели, какой процент населения сортирует отходы, сколько проводится экоакций и много ли волонтёров.

— Также оценивали своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО, динамику показателей обработки и утилизации ТКО, дефицит мощностей по размещению отходов, соответствие территориальной схемы региона Правилам, бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО, уровень социальной удовлетворённости обращением с ТКО в регионе, — сообщили в Российском экологическом операторе.

Отметим, что Челябинская область в Зеленом рейтинге обошла Санкт-Петербург, а также все уральские регионы, став первой в УрФО.

https://hornews.com/news/eljabinskaja_oblast_voshla_v_top10_elyonogo_rejtinga_ossii/