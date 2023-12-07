Озёрск в лицах. Маргарита Шакирова.

Челябинская область стала одним из лидером Зелёного рейтинга 2023 года: регион вошёл в топ-10 и расположился на восьмом месте. Первое место, конечно, заняла Москва, а на втором оказалась Тульская область. Третьими стали нижегородцы. Подробнее
«9-11 декабря в большинстве районов сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Кроме того, 9-10 декабря местами будет сильный мороз – минимальная температура воздуха до минус 40 и ниже», – сообщается на сайте местного ЦГМС. Подробнее
«С 8 по 11 декабря в большинстве районов Челябинской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более», – предупреждают специалисты регионального ЦГМС. Подробнее