Афиша с 11 по 17 декабря 2023 года.

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 22 по Челябинской области Ольга Васильевна Свистун информирует граждан, что список услуг налоговой службы, которые можно получить через МФЦ, расширен. Подробнее
В России с 1 февраля 2024 года изменится размер материнского капитала — его проиндексируют на 7,5 процента. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области. Подробнее
Челябинская область стала одним из лидером Зелёного рейтинга 2023 года: регион вошёл в топ-10 и расположился на восьмом месте. Первое место, конечно, заняла Москва, а на втором оказалась Тульская область. Третьими стали нижегородцы. Подробнее
«9-11 декабря в большинстве районов сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Кроме того, 9-10 декабря местами будет сильный мороз – минимальная температура воздуха до минус 40 и ниже», – сообщается на сайте местного ЦГМС. Подробнее