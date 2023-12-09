Афиша с 11 по 17 декабря 2023 года.

«9-11 декабря в большинстве районов сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Кроме того, 9-10 декабря местами будет сильный мороз – минимальная температура воздуха до минус 40 и ниже», – сообщается на сайте местного ЦГМС. Подробнее