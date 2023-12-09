Маткапитал проиндексируют с 1 февраля на 7,5 процента в Челябинской области.

В России с 1 февраля 2024 года изменится размер материнского капитала — его проиндексируют на 7,5 процента. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Максимальное повышение ждет тех, кто еще не тратил маткапитал. Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 631 тысячи рублей, то есть сразу на 44 тысячи рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка вырастет до 833,8 тысячи рублей, то есть на 58 тысяч рублей»,

— сообщают в Соцфонде.

Остатки маткапитала также проиндексируют на 7,5 процента. Размер остатка маткапитала можно узнать на портале госуслуг.

В Соцфонде также замечают, что с начала действия программы сертификат на маткапитал получили 353 тысячи 732 семьи. При этом более 68% семей уже полностью потратили выделенные им средства.

Между тем в Челябинской области новогодние подарки вручат детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, — организовать акцию распорядился губернатор Алексей Текслер.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/matkapital-proindeksiruyut-s-1-fevralya-na-7-5-protsentov-v-chelyabinskoy-oblasti/