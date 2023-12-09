Девушка из Метлино одержала победу на челябинском ринге.

С 5 по 9 декабря в Челябинске проходило Первенство области по боксу среди юниоров (2006-2007 гг.р) и девушек (2008-2009 гг.р., 2010-2011 гг.р).

Озерский городской округ на соревнованиях представляла воспитанница СК «Ринг» (п. Метлино) Мухаметшина Алина. Она стала первой в своей весовой категории (51 кг), с явным преимуществом победив соперниц из г. Южноуральска и г. Кыштыма.

Тренируется спортсменка два года под руководством тренера Альберта Хисаметдинова.

Алина и ее наставник благодарят за поддержку МБУ "АРЕНА", тренерский состав ОГСООБИ "Легион Мастеров", председателя Федерации бокса и кикбоксинга ОГО Жигмонта А.В., начальника отдела администрации Кунакбаеву Л.М. и депутата Собрания Хакимову О.В.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56530/