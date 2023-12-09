В Озерске создан штаб по вопросам отопления.

По инициативе главы округа в Озерске создана комиссия. Она займется вопросами отопления: с приходом морозов на холод в квартирах поступило несколько сотен жалоб. В состав комиссии вошли представители теплоснабжающей организации «РИР», ММПКХ и управляющих компаний.

Самые проблемные районы города, откуда поступают сигналы от жителей, определены, и в 14:00 часов комиссия уже вышла на эти участки. Эксперты проанализируют режим подачи тепла, начиная от точек распределения ресурса и заканчивая конкретными жилыми домами. Комиссия начала работу с ветки ул. Космонавтов-Набережная.

- Параллельно с этим управляющим компаниям дано поручение оперативно реагировать на обращения жителей. Мы также сейчас разбираемся в причинах некачественного отопления по конкретным адресам, - прокомментировал заместитель главы Озерского городского округа Александр Жмайло.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/56533/