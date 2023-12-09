Новые услуги Федеральной налоговой службы через МФЦ.

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 22 по Челябинской области Ольга Васильевна Свистун информирует граждан, что список услуг налоговой службы, которые можно получить через МФЦ, расширен.

В настоящее время в МФЦ Челябинской области налогоплательщикам предоставляются 23 услуги.

В числе новых услуг:

• Прием запроса о предоставлении справки о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента;

• Прием запроса о предоставлении справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа;

• Прием запроса о предоставлении акта сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве единого налогового платежа.

Ольга Васильевна также напоминает, что направить заявления и получить справки и акт сверки принадлежности без посещения МФЦ и налоговой инспекции и дублирования документов в бумажном виде можно с помощью Личных кабинетов на сайте nalog.gov.ru.