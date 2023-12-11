Городской библиотеке исполнилось 75 лет!

Юбилейное праздничное мероприятие прошло в ДК «Маяк». Поздравить одно из старейших учреждений культуры города атомщиков пришли руководители органов местного самоуправления, социальные партнеры, друзья и коллеги.

Открыла праздничную программу директор Централизованной библиотечной системы Ольга Побережная. Она поблагодарила за поддержку в работе администрацию и Собрание депутатов Озерского городского округа, ФГУП «ПО «Маяк», социальных партнеров и друзей библиотеки. Самые теплые слова признательности и благодарности в этот вечер были адресованы коллегам – коллективу библиотеки.

Важно отметить, что книжный фонд библиотеки сегодня составляет более 450 тысяч экземпляров, ежегодно здесь проводится около трёх тысяч мероприятий, посещают библиотеку почти 40 тысяч читателей.

Напомним, что Централизованная библиотечная система Озерска - одна из старейших библиотек в системе Росатома. Её формирование началось с первых лет строительства города и комбината. Первое упоминание о библиотеке встречается в перечне учреждений культуры города в феврале 1948 года. У истоков библиотечного дела стояли Заслуженные работники культуры Решетова Нина Ивановна, Сафонова Галина Кирилловна, Коренькова Тамара Григорьевна.

От имени главы Озерского городского круга коллектив библиотеки с замечательным событием поздравил первый заместитель Олег Ланге:

– Позвольте выразить вам слова огромной признательности за ваш труд, за вашу любовь к профессии, за то, что, независимо от того, какие бы коллизии ни происходили в жизни, городская библиотека по-прежнему остаётся самым любимым горожанами учреждением культуры. Благодаря вам наши дети с любовью относятся к книге. С праздником вас, всех благ и мирного неба.

– От лица депутатского корпуса сердечно поздравляю вас с 75-летним юбилеем, – обратился к собравшимся в зале председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер. – Библиотека Озерска обладает уникальной атмосферой, которая воспитывает в нас чувство прекрасного и возвышенного, питает наши ум и сердце творчеством и вдохновением, а также делает жизнь всех озерчан духовно богаче. Библиотекарь – это очень многогранная профессия, которая требует уникальных знаний и компетенций. Вы профессионалы своего дела, энтузиасты и интеллектуалы, которые любят книги, любят читать и могут привлечь к этому процессу всех, кто посещает библиотеку. Все достижения, особенно наших озерских литераторов, связаны именно с вашей работой. Вы яркие, творческие, прекрасные личности и ваша работа бесценна. Я искренне поздравляю вас, желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, вдохновения, исполнения всех творческих планов и задач, успехов во всём, всего самого доброго.

В связи с юбилейной датой руководители органов местного самоуправления вручили ряду работников библиотеки почётные грамоты.

Со словами поздравлений и добрых пожеланий в праздничный вечер на сцену также поднялись заместитель главы Александр Жмайло, заместитель начальника Управления культуры Анна Сокиркина, депутат Собрания депутатов Вадим Каримов, представители Совета ветеранов округа, учреждений культуры и общественных организаций.

– Кто-то из великих сказал, что всему лучшему в себе я обязан книгам. Каждый житель Озерска может сказать тоже самое применительно к себе и вспомнить, что когда-то он впервые переступил порог детской библиотеки, где встретился с Андерсеном, Гайдаром, Крапивиным, Дюма. Я всё детство провёл в библиотеке. Хочу пожелать вам, чтобы в коридорах библиотеки, в её залах всегда были взрослые и маленькие читатели, которые открывали бы для себя новые книги, – подчеркнул Александр Жмайло.

К поздравлению присоединился депутат Вадим Каримов:

– Моё детство прошло в библиотеке, там работали великолепные люди, во взрослой библиотеке я много работал, когда защищал кандидатскую диссертацию. Атмосфера, отношение людей, работающих в библиотеке, очень помогали мне работать. Большое спасибо вам, очень рад вас всех сегодня видеть, желаю долголетия, здоровья и жизнелюбия.

Справочно:

С 2019 года произошло слияние двух библиотечных систем в единое учреждение – Муниципальное казенное учреждение культуры Озерского городского округа «Централизованная библиотечная система».

Библиотека сегодня - это развитая библиотечная сеть, обслуживающая детей и взрослых. Центр сбора и хранения информации по вопросам местного самоуправления.

В 2004 году в библиотеке был создан Центр социально-значимой информации для проведения бесплатных юридических консультаций, работает удаленный читальный зал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина и открыт доступ к Национальной электронной библиотеке.

В библиотеке хранится коллекция редких книг – одна из крупнейших в регионе (1916 экземпляров, из них 18 книжных памятников, зарегистрированных в Реестре книжных памятников Национальной электронной библиотеки).

Библиотека является участником ежегодных всероссийских, региональных, муниципальных акций, конкурсов, фестивалей, праздников и акций, ежегодно получает грантовую поддержку.

«Виртуальный мемориал «Ты же выжил, солдат!» - единственная в Озерском городском округе электронная база данных озерчан – участников Великой Отечественной войны. В библиотеке создан Центр просвещения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото Сергея Курзанова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/56540/