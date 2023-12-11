Необходима оперативная внутренняя наладка в теплоузлах конкретных домов

Вчера комиссия, в состав которой вошли представители теплоснабжающей организации «РИР», ММПКХ и управляющих компаний, обследовала ветку сетей отопления в районе ул. Космонавтов-Набережная. Были выявлены дома с разрегулированной системой отопления. Сегодня в адрес управляющих компаний дано письменное поручение о настройке сетей в этих домах. Позиция штаба едина: основной камень преткновения – регулировка внутридомовых сетей.

- Когда из водопроводного крана идет кипяток, значит, по трубе вода до потребителя дошла, а батареи чуть теплые. Так не должно быть. Ключевой вопрос – оперативная внутренняя наладка в теплоузлах конкретных домов, - говорит заместитель главы округа Александр Жмайло.

Сегодня комиссия работает в домах на бульваре Гайдара, ул. Бажова, Строительная и нечетной стороне ул. Космонавтов.

Штаб будет работать в ежедневном режиме, его участники собирают информацию от управляющих компаний, что ими было сделано, реагируют на сигналы от жителей по конкретным адресам.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56550/