Успеть загадать желание: Метеорный поток Геминиды достигнет пика активности в ночь на 14 декабря.

Метеорный поток Геминиды достигнет пика активности в ночь на 14 декабря – он обещает до 150 метеоров час.

«Геминиды являются одним из самых мощных ежегодных метеорных потоков, который действует с 4 по 17 декабря, с пиком активности в ночь с 13 на 14 декабря. Ожидается до 150 метеоров в час», – прокомментировали в Московском планетарии.

Каждый год в это время Земля проходит через рой мелких частиц, оставленных на своей орбите объектом 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), который ученые характеризуют как нечто среднее между астероидами и кометами. Именно эти частицы, сгорая в атмосфере нашей планеты, образуют метеоры – яркие вспышки в небе.

Метеорный поток Геминиды был открыт в конце XIX века. Свое название он получил от созвездия Близнецов (Gemini), в котором расположен радиант. Рядом с ним находится звезда Кастор.

Условия наблюдения Геминид в 2023 году – благоприятные, говорят специалисты. Луна близка к новолунию, поэтому не будет создавать засветку на небе, то есть не помешает наблюдению метеоров. В Челябинской области, по информации синоптиков, будет малооблачно.

Добавим, с 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, можно будет наблюдать звездопад из созвездия Малая Медведица. Метеорный поток Урсиды подарит до 10 метеоров в час. Но Луна стремится к полнолунию (27 декабря) и помешает наблюдению метеоров.

https://dostup1.ru/society/Uspet-zagadat-zhelanie-Meteornyy-potok-Geminidy-dostignet-pika-aktivnosti-v-noch-na-14-dekabrya_171415.html