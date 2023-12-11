В Озерске состоялось заседание расширенного штаба по вопросам отопления.

По инициативе главы округа Евгения Щербакова, штаб прошел в расширенном формате. Помимо руководителей озерского филиала АО «РИР», ММПКХ, энергоцеха ПО «Маяк», всех управляющих организаций, на встрече присутствовали представители надзорных органов: прокуратуры по ЗАТО г. Озерск, Следственного комитета, Государственной жилищной инспекции.

Надзорные органы взяли под усиленный контроль ситуацию с теплоснабжением в Озерске.

По результатам сегодняшней встречи разработан график, по которому ведется работа по регулировке внутридомовых сетей.

- Отдельно было обращено внимание на регулировку системы горячего водоснабжения, так как большинство жалоб приходят такого рода: «из кранов идет кипяток – батареи еле теплые», чего быть ни в коем случае не должно, - комментирует заместитель главы округа Александр Жмайло.

Все обращения граждан, которые направлялись на разные ресурсы (соцсети, звонки на «горячую линию» УЖКХ, звонки в диспетчерские УК), оперативно принимаются в работу. Учитывая, что на одной «ветке» могут находиться дома, которые обслуживают разные управляющие компании, им поручено согласовывать свои действия во время регулировки системы отопления.

Кроме того, управляющим компаниям поручили всю информацию о работе по регулировке системы отопления и горячего водоснабжения в обязательном порядке в ежедневном режиме направлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/56584/