Об ухудшении погодных условий 15-16 декабря.

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru): 14 декабря в большинстве районов, 15-16 декабря местами в Челябинской области сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более.

14 декабря в отдельных районах – сильный мороз с минимальной температурой воздуха минус 40° и ниже. В связи с низкими температурами воздуха повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества ДТП.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56585/