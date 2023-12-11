В центре внимания. Бал «Экслибрис».

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru): 14 декабря в большинстве районов, 15-16 декабря местами в Челябинской области сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более. Подробнее
Когда, как не зимой, лакомиться мандаринами? Некоторые любители этих фруктов так увлекаются ими, что могут за раз съесть немало плодов. А между тем в поедании мандаринов нужна осторожность, иначе есть риски развития аллергической реакции и других нежелательных симптомов. Подробнее
Юбилейное праздничное мероприятие прошло в ДК «Маяк». Поздравить одно из старейших учреждений культуры города атомщиков пришли руководители органов местного самоуправления, социальные партнеры, друзья и коллеги. Подробнее
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 22 по Челябинской области Ольга Васильевна Свистун информирует граждан, что список услуг налоговой службы, которые можно получить через МФЦ, расширен. Подробнее
По инициативе главы округа в Озерске создана комиссия. Она займется вопросами отопления: с приходом морозов на холод в квартирах поступило несколько сотен жалоб. В состав комиссии вошли представители теплоснабжающей организации «РИР», ММПКХ и управляющих компаний. Подробнее