В центре внимания. Бал «Экслибрис».

Когда, как не зимой, лакомиться мандаринами? Некоторые любители этих фруктов так увлекаются ими, что могут за раз съесть немало плодов. А между тем в поедании мандаринов нужна осторожность, иначе есть риски развития аллергической реакции и других нежелательных симптомов. Подробнее