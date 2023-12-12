Озерская гандбольная сборная одержала семь побед в семи матчах.

С 9 по 11 декабря в г. Глазове состоялся 2 тур «Лиги Республик Поволжья" по гандболу, в котором приняли участие юные гандболисты г. Озерска (2012 г.р. и младше).

Озерская команда "Арго" встретилась с командами из городов: Глазов, Пермь, Казань, Челябинск и Уфа. В течение трех игровых дней ребята уверенно выходили на площадку и достойно представляли ГК "Юность".

9 декабря наша команда начала турнир с двух разгромных побед:

«Звездочки» (Глазов) 3 - 20 «Арго» (Озерск)

«Метеор» (Глазов) 4 - 18 «Арго» (Озерск)

10 декабря сборная команда нашего клуба обыграла соперников из Перми и Казани, тем самым обеспечила себе выход в финал соревнований:

«Пермские медведицы» (Пермь) 6 - 12 «Арго» (Озерск)

Казань 2 - 18 Озерск

В заключительный соревновательный день - 11 декабря команду ждала битва за высшую ступень пьедестала, а также два товарищеских матча с командами Глазова и Челябинска.

Сборная команда Озерска в финальной игре оказалась сильнее соперников из Уфы (счет 13:6) и одержала победу во 2 туре «Лиги Республик Поволжья».

В товарищеских встречах, команда «Арго» также одержала две победы. Итог: 7 игр - 7 побед.

Поздравляем с заслуженной победой наших чемпионов и тренерский состав команды: Андросенко Олега Петровича, Сорокина Сергея Васильевича, Нафигина Ильяса Марсовича.

Состав команды победителей: Екимов Егор, Пшеницин Роман, Ильина Екатерина, Балезин Леонид, Комбарова Кристина, Ягафаров Эмиль, Шубин Лев, Царюк Анна, Давлетов Артем, Тароторин Артем, Макшанцев Константин.

Видео по ссылкам

https://vk.com/clip-206542571_456239021

https://vk.com/clip-206542571_456239024

Информация МБУ «Арена».